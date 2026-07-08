Best of Santa Cruz County 2026: Arts & Culture

Art Event
Capitola Art & Wine
Silver
Open Studios
Bronze
First Friday Santa Cruz
Art Supply Store
Palace Art & Office Supply
Silver
Lenz Arts
Bronze
Kiss My Glass
Artist
Amadeo Bachar
Silver
Yeshe Jackson
Bronze
Brittany Caldwell
Bookstore
Bookshop Santa Cruz
Silver
Two Birds Books
Bronze
Bad Animal
Charity Event
Redwood Mountain Faire
Silver
Annual Gala, The Diversity Center
Bronze
Grazing on the Green
Classical Music Group
Santa Cruz Symphony
Silver
Santa Cruz County Youth Symphony
Bronze
Cabrillo Symphonic Chorus
Comedy Night
The Crow’s Nest
Silver
DNA’s Comedy Lab and Experimental Theatre
Bronze
Don Flynn’s Comedy Review, Felton Music Hall
Dance Company
Tannery World Dance & Cultural Center
Silver
Motion Pacific
Bronze International Academy of Dance
Dance Lessons
Motion Pacific
Silver
Santa Cruz Swing
Bronze
Danceography Santa Cruz
Film Festival
Watsonville Film Festival
Silver
Italian Film Series, Dante Alighieri Society of Santa Cruz
Bronze
Santa Cruz Jewish Film Festival
Music Festival
Redwood Mountain Faire
Silver
Cabrillo Festival of Contemporary Music
Bronze
KBCZ Music Fest
Food Event
Santa Cruz Restaurant Week
Silver
Santa Cruz Clam Chowder Cook-Off Silver
Bronze
Chili Cook-Off
Live Music Venue
Moe’s Alley
Silver
The Catalyst
Bronze
Kuumbwa Jazz
Local Band
The Alex Lucero Band
Silver
The Joint Chiefs
Bronze
The Expendables
Media Personality
Ralph Anybody, KPIG
Silver
Mountain Mama, KBCZ
Bronze
Ozzy Freak of Boulder Creek, KBCZ
Mural
John Pugh, Shopper’s Corner
Silver
Lenz Arts, Jimbo Phillips
Bronze
Albert the White Peacock of Boulder Creek
Museum
MAH
Silver
Seymour Marine Discovery Center
Bronze
Santa Cruz Museum of Natural History
Music Lessons
Mountain Music School
Silver
Community Music School of Santa Cruz
Bronze (tie)
MusicalMe
Music Together
Musician
Alex Lucero
Silver
Patti Maxine
Bronze
Dylan Rose
Place To Dance
Abbott Square Market
Silver
Moe’s Alley
Bronze
Woodhouse Blending & Brewing
Place To Shoot Pool
Fast Eddy’s Billiards
Silver
Surf City Billards
Bronze
Joe’s Bar
Radio Station
KPIG 107.5
Silver
90.3 KAZU
Bronze
KZSC 88.1
Retail Art Gallery
Artisans & Agency
Silver
Rootstock Collective
Bronze
m.k. contemporary art
Theater Company
Santa Cruz Shakespeare
Silver
Cabrillo Stage
Bronze
Mountain Community Theater
Visual Artist
Yeshe Jackson
Silver
Abi Mustapha
Bronze
Bridget Henry