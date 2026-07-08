Best of Santa Cruz County 2026: Arts & Culture

moe's alley, best of santa cruz 2026

READ ALL BEST OF 2026 COVERAGE:

best of santa cruz county 2026
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Art Event

Capitola Art & Wine

Silver

Open Studios

Bronze 

First Friday Santa Cruz 

Art Supply Store

Palace Art & Office Supply 

Silver

Lenz Arts                             

Bronze

Kiss My Glass                      

Artist 

Amadeo Bachar        

Silver

Yeshe Jackson          

Bronze

Brittany Caldwell       

Bookstore

Bookshop Santa Cruz     

Silver

Two Birds Books             

Bronze 

Bad Animal                         

Charity Event

Redwood Mountain Faire   

Silver

Annual Gala, The Diversity Center  

Bronze 

Grazing on the Green                   

Classical Music Group

Santa Cruz Symphony      

Silver

Santa Cruz County Youth Symphony  

Bronze

Cabrillo Symphonic Chorus  

Comedy Night 

The Crow’s Nest     

Silver 

DNA’s Comedy Lab and Experimental Theatre  

Bronze

Don Flynn’s Comedy Review, Felton Music Hall   

Dance Company

Tannery World Dance & Cultural Center    

Silver

Motion Pacific         

Bronze International Academy of Dance  

Dance Lessons

Motion Pacific      

Silver

Santa Cruz Swing

Bronze

Danceography Santa Cruz 

Film Festival 

Watsonville Film Festival   

Silver

Italian Film Series, Dante Alighieri Society of Santa Cruz   

Bronze

Santa Cruz Jewish Film Festival    

Music Festival

Redwood Mountain Faire  

Silver

Cabrillo Festival of Contemporary Music

Bronze 

KBCZ Music Fest      

Food Event

Santa Cruz Restaurant Week    

Silver 

Santa Cruz Clam Chowder Cook-Off   Silver

Bronze 

Chili Cook-Off    

Live Music Venue

Moe’s Alley    

Silver

The Catalyst  

Bronze

Kuumbwa Jazz  

Local Band

The Alex Lucero Band 

Silver

The Joint Chiefs     

Bronze

The Expendables   

Media Personality

Ralph Anybody, KPIG       

Silver

Mountain Mama, KBCZ    

Bronze

Ozzy Freak of Boulder Creek, KBCZ    

Mural

John Pugh, Shopper’s Corner   

Silver

Lenz Arts, Jimbo Phillips         

Bronze

Albert the White Peacock of Boulder Creek   

Museum 

MAH     

Silver

Seymour Marine Discovery Center   

Bronze 

Santa Cruz Museum of Natural History   

Music Lessons

Mountain Music School  

Silver

Community Music School of Santa Cruz  

Bronze (tie)

MusicalMe

Music Together   

Musician

Alex Lucero

Silver

Patti Maxine

Bronze

Dylan Rose

Place To Dance

Abbott Square Market

Silver

Moe’s Alley

Bronze

Woodhouse Blending & Brewing

Place To Shoot Pool

Fast Eddy’s Billiards

Silver

Surf City Billards

Bronze

Joe’s Bar

Radio Station 

KPIG 107.5

Silver

90.3 KAZU

Bronze 

KZSC 88.1

Retail Art Gallery

Artisans & Agency

Silver

Rootstock Collective

Bronze

m.k. contemporary art

Theater Company

Santa Cruz Shakespeare

Silver

Cabrillo Stage

Bronze

Mountain Community Theater

Visual Artist

Yeshe Jackson

Silver

Abi Mustapha

Bronze

Bridget Henry

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