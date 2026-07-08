Best of Santa Cruz County 2026: Health & Beauty

Best of Santa Cruz 2026: Health & Beauty, teahouse spa

READ ALL BEST OF 2026 COVERAGE:

best of santa cruz county 2026
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Acupuncture Practice

Beth Dorsey, Points for Wellness

Silver

Solis Acupuncture

Bronze

Santa Cruz Acu

Bike Shop

Bicycle Trip

Silver

Another Bike Shop

Bronze

Spokesman Bicycles

Chiropractic Office

Santa Cruz Spine and Sport

Silver

Golden Chiropractic

Bronze

 Aptos Chiropractic Center

Dental Office 

Michael J. Raffo, D.M.D.

Silver

Landmark Dental Group

Bronze

Heit Family Dentistry Inc.

Doctor

Laetitia M Oderman, MD, FACOG

Silver

Elisa Washburn, DO

Bronze 

Kelli Beingesser, MD

E-Bike Shop

Bicycle Trip

Silver

Current eBikes

Bronze

Epicenter Cycling

Esthetician

Katie Wells, Ace Esthetics

Silver

Sue Bell, Simply Skin Esthetics

Bronze

Andrea Versaw, Waves to Woods Skin Care

Fitness Class

BODYPUMP, GOAT Santa Cruz

Silver

Carina Reid, Fuel PHitness/Toadal Fitness

Bronze

Jazzercise, Capitola Mall

Golf Course

DeLaveaga Golf Course

Silver

Seascape Golf Club

Bronze

Pasatiempo Golf Course

Gym Or Health Club

Athletic Club Santa Cruz

Silver

Toadal Fitness Live Oak

Bronze

MINORSAN Self-Defense & Fitness

Hair Salon

Phoenix Salon and Gallery

Silver

Lavish Salon & Spa

Bronze 

Evolve Beauty Lounge

Health Care Facility

Palo Alto Medical Foundation

Silver

Kaiser Permanente

Bronze

Nurture Women’s Health & Fertility

Laser Hair Removal

Rejuvenate Medi-Spa & Wellness

Silver (tie)

Beauty Lounge Med Spa

Laser Hair & Skin Solutions

Martial Arts School

Sanford’s Martial Arts

Silver

Garth Taylor Jiu-Jitsu and Martial Arts

Bronze

MINORSAN Self-Defense & Fitness

Massage School 

Cypress Health Institute Massage School

Silver

The Institute for Phenomenal Touch

Massage Therapist (tie)

Alex Weber, Points For Wellness

Michele Veium, Kalani Day Spa

Silver

Yvonne Horner, CMT

Medi-Spa

Rejuvenate Medi-Spa & Wellness

Silver

One Point Six Aesthetics

Bronze

Beauty Lounge Med Spa

Midwife

Dana Ramsey, Nurture Women’s Health and Fertility

Silver

Sunshine Tomlin, Full Moon Birth & Family Wellness Center

Bronze

Kayla Cushner, Nurture Women’s Health and Fertility

Nail Salon

Tracy’s Nails Salon

Silver

Diva Nails

Bronze 

Aptos Nails

Naturopathic Doctor

Dr. Aimée Shunney

Silver

Tonya Fleck, Santa Cruz Naturopathic Medical Center

Bronze 

Irene J. Valencia, Thrive Natural Medicine

Nutrition Center

The Herb Room

Silver

Felton Nutrition

Bronze

The Healthy Way

Orthodontic Practice 

Hedrick Orthodontics

Silver

Sea Glass Orthodontics

Orthodontist 

John A. Hedrick, D.D.S, M.S.

Silver

Steven J. Graf, DDS

Personal Trainer

Carina Reid, Fuel PHitness/Toadal Fitness

Silver

Natalia Rivera España, GOAT Santa Cruz

Bronze

Christa Berry, Toadal Fitness

Pharmacy

Horsnyder Pharmacy

Silver

Frank’s Pharmacy

Bronze

One Source Compounding Pharmacy

Pilates Studio

Monarch Pilates & Physical Therapy

Silver

Santa Cruz Athletic Club

Bronze

Pleasure Point Pilates

Running Store

Fleet Feet

Silver

Santa Cruz Running Company

Bronze

Beck’s Shoes

Skate Shop

Bill’s Wheels

Silver

Santa Cruz Boardroom

Bronze

Skateworks

Spa For Pampering

Well Within Spa

Silver

Chaminade Resort & Spa

Bronze

yōso wellness spa

Spa For Soaking

Well Within Spa

Silver

Tea House Spa

Bronze

Sage Float Spa

Sporting Goods

Play It Again Sports

Silver

REI

Bronze

Big 5 Sporting Goods, Watsonville

Surf School

Capitola Surf & Paddle

Silver

Surf School Santa Cruz

Bronze

Richard Schmidt Surf School

Surf Shop

Pacific Wave

Silver

Freeline Surf Shop

Bronze

O’Neill, Beach Street

Swim School

Simpkins Family Swim Center

Silver

Adventure Sports Unlimited

Bronze

Jim Booth Swim School, Duncan Holbert Pool

Therapist

Shannon Healer, LCSW

Silver

Audre Nelson, LMFT

Bronze (tie)

Camille Ellis

 Ila Breeann “Bree” Bode, Nurture Women’s Health & Fertility

Vitamin | Supplements

Staff of Life, Santa Cruz

Silver

Herb Room

Bronze

Felton Nutrition

Water Store

True Source (formerly Blue Zone)

Silver

Pure Valley Water

Bronze

H2O4U

Waxing Or Sugaring Studio

European Wax Center

Silver (tie)

Simply Skin Esthetics

Waves to Woods Skin Care

Yoga Instructor

Kate Giampapa-Friel, Yoga Doula Care

Silver

Daniela Kosmalski

Bronze 

Robin Berkery, Yoga with Robin

Yoga Studio

Breath+Oneness

Silver

Athletic Club Santa Cruz

Bronze

Village Yoga Santa Cruz

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