Best of Santa Cruz County 2026: Health & Beauty

Acupuncture Practice
Beth Dorsey, Points for Wellness
Silver
Solis Acupuncture
Bronze
Santa Cruz Acu
Bike Shop
Bicycle Trip
Silver
Another Bike Shop
Bronze
Spokesman Bicycles
Chiropractic Office
Santa Cruz Spine and Sport
Silver
Golden Chiropractic
Bronze
Aptos Chiropractic Center
Dental Office
Michael J. Raffo, D.M.D.
Silver
Landmark Dental Group
Bronze
Heit Family Dentistry Inc.
Doctor
Laetitia M Oderman, MD, FACOG
Silver
Elisa Washburn, DO
Bronze
Kelli Beingesser, MD
E-Bike Shop
Bicycle Trip
Silver
Current eBikes
Bronze
Epicenter Cycling
Esthetician
Katie Wells, Ace Esthetics
Silver
Sue Bell, Simply Skin Esthetics
Bronze
Andrea Versaw, Waves to Woods Skin Care
Fitness Class
BODYPUMP, GOAT Santa Cruz
Silver
Carina Reid, Fuel PHitness/Toadal Fitness
Bronze
Jazzercise, Capitola Mall
Golf Course
DeLaveaga Golf Course
Silver
Seascape Golf Club
Bronze
Pasatiempo Golf Course
Gym Or Health Club
Athletic Club Santa Cruz
Silver
Toadal Fitness Live Oak
Bronze
MINORSAN Self-Defense & Fitness
Hair Salon
Phoenix Salon and Gallery
Silver
Lavish Salon & Spa
Bronze
Evolve Beauty Lounge
Health Care Facility
Palo Alto Medical Foundation
Silver
Kaiser Permanente
Bronze
Nurture Women’s Health & Fertility
Laser Hair Removal
Rejuvenate Medi-Spa & Wellness
Silver (tie)
Beauty Lounge Med Spa
Laser Hair & Skin Solutions
Martial Arts School
Sanford’s Martial Arts
Silver
Garth Taylor Jiu-Jitsu and Martial Arts
Bronze
MINORSAN Self-Defense & Fitness
Massage School
Cypress Health Institute Massage School
Silver
The Institute for Phenomenal Touch
Massage Therapist (tie)
Alex Weber, Points For Wellness
Michele Veium, Kalani Day Spa
Silver
Yvonne Horner, CMT
Medi-Spa
Rejuvenate Medi-Spa & Wellness
Silver
One Point Six Aesthetics
Bronze
Beauty Lounge Med Spa
Midwife
Dana Ramsey, Nurture Women’s Health and Fertility
Silver
Sunshine Tomlin, Full Moon Birth & Family Wellness Center
Bronze
Kayla Cushner, Nurture Women’s Health and Fertility
Nail Salon
Tracy’s Nails Salon
Silver
Diva Nails
Bronze
Aptos Nails
Naturopathic Doctor
Dr. Aimée Shunney
Silver
Tonya Fleck, Santa Cruz Naturopathic Medical Center
Bronze
Irene J. Valencia, Thrive Natural Medicine
Nutrition Center
The Herb Room
Silver
Felton Nutrition
Bronze
The Healthy Way
Orthodontic Practice
Hedrick Orthodontics
Silver
Sea Glass Orthodontics
Orthodontist
John A. Hedrick, D.D.S, M.S.
Silver
Steven J. Graf, DDS
Personal Trainer
Carina Reid, Fuel PHitness/Toadal Fitness
Silver
Natalia Rivera España, GOAT Santa Cruz
Bronze
Christa Berry, Toadal Fitness
Pharmacy
Horsnyder Pharmacy
Silver
Frank’s Pharmacy
Bronze
One Source Compounding Pharmacy
Pilates Studio
Monarch Pilates & Physical Therapy
Silver
Santa Cruz Athletic Club
Bronze
Pleasure Point Pilates
Running Store
Fleet Feet
Silver
Santa Cruz Running Company
Bronze
Beck’s Shoes
Skate Shop
Bill’s Wheels
Silver
Santa Cruz Boardroom
Bronze
Skateworks
Spa For Pampering
Well Within Spa
Silver
Chaminade Resort & Spa
Bronze
yōso wellness spa
Spa For Soaking
Well Within Spa
Silver
Tea House Spa
Bronze
Sage Float Spa
Sporting Goods
Play It Again Sports
Silver
REI
Bronze
Big 5 Sporting Goods, Watsonville
Surf School
Capitola Surf & Paddle
Silver
Surf School Santa Cruz
Bronze
Richard Schmidt Surf School
Surf Shop
Pacific Wave
Silver
Freeline Surf Shop
Bronze
O’Neill, Beach Street
Swim School
Simpkins Family Swim Center
Silver
Adventure Sports Unlimited
Bronze
Jim Booth Swim School, Duncan Holbert Pool
Therapist
Shannon Healer, LCSW
Silver
Audre Nelson, LMFT
Bronze (tie)
Camille Ellis
Ila Breeann “Bree” Bode, Nurture Women’s Health & Fertility
Vitamin | Supplements
Staff of Life, Santa Cruz
Silver
Herb Room
Bronze
Felton Nutrition
Water Store
True Source (formerly Blue Zone)
Silver
Pure Valley Water
Bronze
H2O4U
Waxing Or Sugaring Studio
European Wax Center
Silver (tie)
Simply Skin Esthetics
Waves to Woods Skin Care
Yoga Instructor
Kate Giampapa-Friel, Yoga Doula Care
Silver
Daniela Kosmalski
Bronze
Robin Berkery, Yoga with Robin
Yoga Studio
Breath+Oneness
Silver
Athletic Club Santa Cruz
Bronze
Village Yoga Santa Cruz