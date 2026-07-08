Best of Santa Cruz County 2026: Services

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Accounting Or Bookkeeping Practice 

SeghettiWaxler

Silver

Candace Ebert & Company

Bronze

A. Bagley CPA Tax & Accounting Services, Inc.

Alternative Health Services

Points for Wellness

Silver

The Healthy Way

BRONZE (tie)

Santa Cruz Acu

Santa Cruz Family Acupuncture – Spring Smith

Auto Body Repair

Bobby’s Pit Stop

Silver

Kraft’s Body Shop

Bronze

Lloyd’s Tire & Auto Care

Auto Service Center

Bobby’s Pit Stop

Silver

Glenn’s Auto Repair

Bronze (tie)

Mick’s Automotive

Rusty’s Repair

Barber Shop

Drip Fades

Silver

Get Faded

Bronze

Waves and Fades

Boat Tour

Chardonnay Sailing Charters

Silver

O’Neill Yacht Charters

Bronze

Stagnaro Charters

Building Contractor

Testorff Construction

Silver

Talmadge Construction

Bronze 

Lee Stewart Construction LLC

Car Wash

Whalers Car Wash

Silver

Splash Car Wash

Bronze

Cruz Car Wash

Carpet Cleaning

Quality Carpet Care

Silver

Surf City Steamers

Bronze (tie)

Connoisseur

Peachy Kleen ChemDry

Computer Repair

ClickAway

Silver

Pleasure Point Computers

Bronze

User Friendly Computing

Credit Union

Bay Federal Credit Union

Silver

Santa Cruz Community Credit Union

Dry Cleaner

Master Cleaners

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Classic Vapor Dry Cleaners

Bronze

Mission Dry Cleaners

Electrical Contractor

Ridgeline Electric

Silver

Phil Allegri Electric

Bronze

John Hope Electric, Inc.

Financial Advisor

Ohana Wealth Management

Silver

Cheryl Rebottaro, Edward Jones

Bronze (tie)

Kate Phillips, Edward Jones

Roger Evans, Morgan Stanley

Framing Shop

Lenz Arts

Silver

York Framing Gallery

Bronze

Frame Circus

Green Business

Staff of Life, Santa Cruz

Silver

Shopper’s Corner

Bronze

Terra Nova Landscapes & Designs Inc.

Heating And Air Conditioning

The Furnace Room, Inc.

Silver

Bogner HVAC

Bronze 

Bellows Plumbing, Heating, Cooling, Electrical

Hotel

Dream Inn

Silver

Chaminade Resort & Spa

Bronze

Seascape Beach Resort

Housecleaning Service

Clean Home Clean Mind Cleaning Co.

Silver

Maxima’s Cleaners

Bronze

Clean Space Cleaning

Insurance Agency

Lydia Harville Ins Agency Inc

Silver

KBK Insurance Agency

Bronze

Bedell & Nelson/Harbert Insurance Agency

Interior Design Firm (tie)

E.L. Designs

Santa Cruz Green Builders

Silver

Viewpoint Interior Design (Formerly Stripe)

Jewelry Repair

Dell Williams

Silver

Marc Areias Jewelers

Bronze

Stephan’s Fine Jewelry

Landscape Design Company

Terra Nova Ecological Landscaping

Silver

K & D Landscaping, Inc.

Bronze (tie)

Coastal Evergreen

Orchard Keepers

Lawyer

Dina Hoffman

Silver

Fine Point Law

Bronze

Pascha Rose

Life Coach

Sandy Jacquard

Silver

Camille Ellis

Bronze

Lauren Furtado, Live Happier

Local Bank

West Coast Community Bank

Silver

Santa Cruz Community Credit Union

Bronze

Comerica Bank

Local Hero

Curtis Reliford, Follow Your Heart Action Network

Silver

Carina Reid, Fuel PHitness/Toadal Fitness

Bronze

Surfer Darryl “Flea” Virostko

Mortgage Broker

Ryan Buckholdt, CrossCountry Mortgage

Silver

Mesha Dimitruk, Essex Mortgage

Bronze

Jeri Skipper, Financial Solutions Home Loans Inc.

Mortgage Company

Santa Cruz Lending Group

Silver

Karma Mortgage Solutions

Bronze

SearchLight Lending

Nonprofit Organization

Grey Bears

Silver

Second Harvest Food Bank

Bronze

Teen Kitchen Project

Painting Contractor

Shelton Painting

Silver (tie)

AS Fine Finishing

Machado Bros. Painting

Photo Processing

Bay Photo Lab

Silver

Covello & Covello

Photographer

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Silver

Alicia Telfer

Bronze

Devi Pride

Commercial Photographer

Shmuel Thaler

Silver

Alicia Telfer

Bronze

Jesse Beer Photography

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Amory Body Arts

Silver

Wildflower Tattoo

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Black Pearl

Place To Worship

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Silver

Temple Beth El

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Resurrection Catholic Community

Plumbing Service

Expert Plumbing & Water Heaters, Inc.

Silver

Bellows Plumbing, Heating, Cooling, Electrical

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Travis Martin Plumbing

Portrait Photographer

Alicia Telfer

Silver

Shmuel Thaler

Bronze

Devi Pride

Print Shop

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Silver

Community Printers

Bronze

Broprints

Real Estate Agency

David Lyng Real Estate

Silver

Anderson Christie. Inc.

Bronze

Christie’s International Real Estate, Sereno

Real Estate Agent (and Agency)

Jessyka Sommers, David Lyng Real Estate

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Loren Morse, eXp Realty

Bronze

Paul Locatelli, Epique

Real Estate Team

Larson Real Estate Team, eXp Realty

Silver

Brezsny Associates

Bronze

Strock Team, eXp Realty

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Land of Medicine Buddha

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Mount Madonna

Bronze

1440 Multiversity

Roofing Contractor

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Knox Roofing

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Turk the Roofer

Sailing Charter

Chardonnay Sailing Charters

Silver

O’Neill Yacht Charters

Senior Home Care

Safe At Home Senior Care

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Lifespan

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Pacific Angels Home Care

Senior Living Community

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Aegis Living

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Sunshine Villa

Solar Installer (tie)

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Sandbar Solar & Electric

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