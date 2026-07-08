Best of Santa Cruz County 2026: Services

Accounting Or Bookkeeping Practice
SeghettiWaxler
Silver
Candace Ebert & Company
Bronze
A. Bagley CPA Tax & Accounting Services, Inc.
Alternative Health Services
Points for Wellness
Silver
The Healthy Way
BRONZE (tie)
Santa Cruz Acu
Santa Cruz Family Acupuncture – Spring Smith
Auto Body Repair
Bobby’s Pit Stop
Silver
Kraft’s Body Shop
Bronze
Lloyd’s Tire & Auto Care
Auto Service Center
Bobby’s Pit Stop
Silver
Glenn’s Auto Repair
Bronze (tie)
Mick’s Automotive
Rusty’s Repair
Barber Shop
Drip Fades
Silver
Get Faded
Bronze
Waves and Fades
Boat Tour
Chardonnay Sailing Charters
Silver
O’Neill Yacht Charters
Bronze
Stagnaro Charters
Building Contractor
Testorff Construction
Silver
Talmadge Construction
Bronze
Lee Stewart Construction LLC
Car Wash
Whalers Car Wash
Silver
Splash Car Wash
Bronze
Cruz Car Wash
Carpet Cleaning
Quality Carpet Care
Silver
Surf City Steamers
Bronze (tie)
Connoisseur
Peachy Kleen ChemDry
Computer Repair
ClickAway
Silver
Pleasure Point Computers
Bronze
User Friendly Computing
Credit Union
Bay Federal Credit Union
Silver
Santa Cruz Community Credit Union
Dry Cleaner
Master Cleaners
Silver
Classic Vapor Dry Cleaners
Bronze
Mission Dry Cleaners
Electrical Contractor
Ridgeline Electric
Silver
Phil Allegri Electric
Bronze
John Hope Electric, Inc.
Financial Advisor
Ohana Wealth Management
Silver
Cheryl Rebottaro, Edward Jones
Bronze (tie)
Kate Phillips, Edward Jones
Roger Evans, Morgan Stanley
Framing Shop
Lenz Arts
Silver
York Framing Gallery
Bronze
Frame Circus
Green Business
Staff of Life, Santa Cruz
Silver
Shopper’s Corner
Bronze
Terra Nova Landscapes & Designs Inc.
Heating And Air Conditioning
The Furnace Room, Inc.
Silver
Bogner HVAC
Bronze
Bellows Plumbing, Heating, Cooling, Electrical
Hotel
Dream Inn
Silver
Chaminade Resort & Spa
Bronze
Seascape Beach Resort
Housecleaning Service
Clean Home Clean Mind Cleaning Co.
Silver
Maxima’s Cleaners
Bronze
Clean Space Cleaning
Insurance Agency
Lydia Harville Ins Agency Inc
Silver
KBK Insurance Agency
Bronze
Bedell & Nelson/Harbert Insurance Agency
Interior Design Firm (tie)
E.L. Designs
Santa Cruz Green Builders
Silver
Viewpoint Interior Design (Formerly Stripe)
Jewelry Repair
Dell Williams
Silver
Marc Areias Jewelers
Bronze
Stephan’s Fine Jewelry
Landscape Design Company
Terra Nova Ecological Landscaping
Silver
K & D Landscaping, Inc.
Bronze (tie)
Coastal Evergreen
Orchard Keepers
Lawyer
Dina Hoffman
Silver
Fine Point Law
Bronze
Pascha Rose
Life Coach
Sandy Jacquard
Silver
Camille Ellis
Bronze
Lauren Furtado, Live Happier
Local Bank
West Coast Community Bank
Silver
Santa Cruz Community Credit Union
Bronze
Comerica Bank
Local Hero
Curtis Reliford, Follow Your Heart Action Network
Silver
Carina Reid, Fuel PHitness/Toadal Fitness
Bronze
Surfer Darryl “Flea” Virostko
Mortgage Broker
Ryan Buckholdt, CrossCountry Mortgage
Silver
Mesha Dimitruk, Essex Mortgage
Bronze
Jeri Skipper, Financial Solutions Home Loans Inc.
Mortgage Company
Santa Cruz Lending Group
Silver
Karma Mortgage Solutions
Bronze
SearchLight Lending
Nonprofit Organization
Grey Bears
Silver
Second Harvest Food Bank
Bronze
Teen Kitchen Project
Painting Contractor
Shelton Painting
Silver (tie)
AS Fine Finishing
Machado Bros. Painting
Photo Processing
Bay Photo Lab
Silver
Covello & Covello
Photographer
Shmuel Thaler
Silver
Alicia Telfer
Bronze
Devi Pride
Commercial Photographer
Shmuel Thaler
Silver
Alicia Telfer
Bronze
Jesse Beer Photography
Piercing Studio
Amory Body Arts
Silver
Wildflower Tattoo
Bronze
Black Pearl
Place To Worship
Twin Lakes Church
Silver
Temple Beth El
Bronze
Resurrection Catholic Community
Plumbing Service
Expert Plumbing & Water Heaters, Inc.
Silver
Bellows Plumbing, Heating, Cooling, Electrical
Bronze
Travis Martin Plumbing
Portrait Photographer
Alicia Telfer
Silver
Shmuel Thaler
Bronze
Devi Pride
Print Shop
Bay Photo
Silver
Community Printers
Bronze
Broprints
Real Estate Agency
David Lyng Real Estate
Silver
Anderson Christie. Inc.
Bronze
Christie’s International Real Estate, Sereno
Real Estate Agent (and Agency)
Jessyka Sommers, David Lyng Real Estate
Silver
Loren Morse, eXp Realty
Bronze
Paul Locatelli, Epique
Real Estate Team
Larson Real Estate Team, eXp Realty
Silver
Brezsny Associates
Bronze
Strock Team, eXp Realty
Retreat Center
Land of Medicine Buddha
Silver
Mount Madonna
Bronze
1440 Multiversity
Roofing Contractor
Daddario Roofing
Silver
Knox Roofing
Bronze
Turk the Roofer
Sailing Charter
Chardonnay Sailing Charters
Silver
O’Neill Yacht Charters
Senior Home Care
Safe At Home Senior Care
Silver
Lifespan
Bronze
Pacific Angels Home Care
Senior Living Community
Dominican Oaks
Silver
Aegis Living
Bronze
Sunshine Villa
Solar Installer (tie)
Allterra Solar
Sandbar Solar & Electric
Silver
DayOne
Tattoo Parlor
Wildflower Tattoo
Silver
Triton Tattoo Santa Cruz
Bronze
Black Pearl
Travel Agency
Adriatic Travel Agency