Best of Santa Cruz County 2026: Restaurants

Appetizers
Hula’s Island Grill
Silver
Café Cruz
Bronze
VIM
Barbecue
Aptos St. Barbeque
Silver
Mission St. BBQ
Bronze
Cole’s Bar-B-Q
Breakfast | Aptos, Soquel
Red Apple Café
Silver
Pretty Good Advice
Bronze
The Farm Bakery, Cafe & Gifts
Breakfast | Capitola
Gayle’s Bakery & Rosticceria
Silver
Busy Bees Cafe & Catering
Bronze
The Cook House
Breakfast | Santa Cruz
Harbor Cafe
Silver
The Walnut Avenue Cafe
Bronze
Zachary’s
Breakfast | Scotts Valley, Slv
Heavenly Roadside Cafe
Silver
Auntie Mame’s
Bronze
The Grove
Breakfast | Watsonville
Silver Spur
Silver
Red Apple Café
Bronze
Cowboy’s Corner Cafe
Brunch
Harbor Cafe
Silver
The Crêpe Place
Bronze
Süda
Burger | Aptos, Soquel
Parish Publick House, Aptos
Silver
Betty Burgers
Bronze
Pretty Good Advice
Burger | Capitola
East End Gastropub
Silver
Carpo’s Restaurant
Bronze
Süda
Burger | San Lorenzo Valley
Emerald Mallard
Silver
Cowboy Bar & Grill
Bronze
Trout Farm Inn
Burger | Santa Cruz
Jack’s
Silver
Oswald
Bronze
Betty Burgers, Seabright Avenue
Burger | Scotts Valley
Bruno’s Bar and Grill
Silver
Laughing Monk Brewing
Bronze
The Point Market
Burger | Watsonville
Wooden Nickel Bar & Grill
Silver
California Grill
Bronze
Beach Street Cafe
Burrito | Aptos, Soquel
Taqueria Los Pericos
Silver
Manuel’s
Bronze
El Chipotle Taqueria
Burrito | Capitola
Taqueria Vallarta
Silver
Busy Bees Cafe & Catering
Bronze
Mijo’s
Burrito | Santa Cruz
Taqueria Los Pericos
Silver
El Palomar
Bronze
Tacos Moreno, Water St
Burrito | Scotts Valley, Slv
Taqueria Los Gallos
Silver
Taqueria Vallarta
Bronze
The Point Market
Burrito | Watsonville
El Frijolito
Silver
Super Taqueria
Bronze
Jalisco Cuisine
Calamari
The Crow’s Nest
Silver
Riva Fish House
Bronze
Café Cruz
Cheap Eats
Charlie Hong Kong
Silver
Pretty Good Advice
Bronze
Jack’s
Chef
Brad Briske, Home
Silver
Jesikah Stolaroff, VIM
Bronze
Nick Sherman, Trestles
Chinese Restaurant
Special Noodle
Silver (tie)
Canton
Charlie Hong Kong
Chowder
Stagnaro Bros. Seafood Inc.
Silver
Riva Fish House
Bronze
The Crow’s Nest
Deli
Zoccoli’s
Silver
Garden Liquor & Deli
Bronze
Seabright Deli
Falafel
Zameen
Silver
Achilles by the Sea
Bronze
Falafel Of Santa Cruz
Food Truck
Scrumptious Fish and Chips
Silver
Pana
Bronze
Tacos El Chuy
French Fries
Parish Publick House, Aptos
Silver
Jack’s
Bronze
Carpo’s Restaurant
Gluten-Free Menu
Dharma’s
Silver
Charlie Hong Kong
Bronze
Hula’s Island Grill
Greek Restaurant
Zameen
Silver
Mozaic
Bronze
Achilles
Hawaiian Restaurant
Hula’s Island Grill
Silver
Pono Hawaiian Grill
Bronze
Makai Island Kitchen & Groggery
Indian Or Pakistani Restaurant
Namaste, Mission Street
Silver
Ambrosia India Bistro
Bronze
Royal Taj Authentic Indian Cuisine
Italian Restaurant
Lillian’s Italian Kitchen
Silver
Lago Di Como
Bronze
La Posta
Kid-Friendly Eatery
Kianti’s Pizza & Pasta Bar
Silver
Carpo’s Restaurant
Bronze
Santa Cruz Diner
Late-Night Dining
Manuel’s
Silver
Charlie Hong Kong
Bronze
Taqueria Los Pericos
Mexican Restaurant | Aptos, Soquel
Manuel’s
Silver
Tortilla Flats
Bronze
Taqueria Los Pericos
Mexican Restaurant | Capitola
Taqueria Vallarta
Silver
Tacos Moreno, 41st Avenue
Bronze
Mijo’s
Mexican Restaurant | Santa Cruz
El Palomar
Silver
Copal
Bronze
El Jardín Restaurant
Mexican Restaurant | Scotts Valley, Slv
Maya Mexican Restaurant
Silver
Taqueria Los Gallos, Mount Hermon Road
Bronze
La Chimichanga Cantina
Mexican Restaurant | Watsonville
Cilantros
Silver
Jalisco Cuisine
Bronze
El Frijolito
Middle Eastern Restaurant
Laili Restaurant
Silver
Zameen
Bronze
Mozaic
New Restaurant (Opened After Oct. 2024)
Mane Kitchen & Cocktails
Silver
Green Papaya Thai
Bronze
Coconut Thai Cuisine
Outdoor Dining
The Crêpe Place
Silver
The Crow’s Nest
Bronze
Laili Restaurant
Patio Dining | Aptos, Soquel
The Hideout
Silver
Home
Bronze
Bittersweet Bistro
Patio Dining | Capitola
Zelda’s on the Beach
Silver
Paradise Beach Grille
Bronze
Shadowbrook
Patio Dining | Santa Cruz
The Crêpe Place
Silver
Chaminade Resort & Spa
Bronze
Laílí Restaurant
Patio Dining | Scotts Valley, Slv
Cowboy Bar & Grill
Silver
Bruno’s Bar and Grill
Bronze
Laughing Monk Brewing
Patio Dining | Watsonville
Fruition Brewing
Silver
Cilantros
Bronze
Strawberry Patch Cafe
Pizza | Aptos, Soquel
Mentone
Silver
Pizza My Heart, Aptos
Bronze
Buzzo
Pizza | Capitola
Pizza My Heart, 41st Avenue
Silver
Pleasure Pizza
Bronze
East End Gastropub
Pizza | Santa Cruz
Bookie’s Pizza
Silver
Pizza My Heart, 41st Avenue
Bronze
Bantam
Pizza | Scotts Valley, Slv
The Pizza Series
Silver
Redwood Pizzeria
Bronze (tie)
Boulder Creek Pizza & Pub
Round Table
Pizza | Watsonville
Ozzy’s Pizzeria
Silver
Cassidy’s Pizza
Bronze
Slice Project
Restaurant | Aptos
The Hideout
Silver
Mentone
Bronze
Cavalletta
Restaurant | Capitola
Shadowbrook
Silver
Trestles
Bronze
Zelda’s on the Beach
Restaurant | Slv
Emerald Mallard
Silver
Scopazzi’s
Bronze
Trout Farm Inn
Restaurant | Santa Cruz
VIM
Silver
Oswald
Bronze
Hula’s Island Grill
Restaurant | Scotts Valley
Otoro Sushi
Silver
Bruno’s Bar and Grill
Bronze
Laughing Monk Brewing
Restaurant | Soquel
Home
Silver
Café Cruz
Bronze
Sawasdee Thai Cuisine
Restaurant | Watsonville
California Grill
Silver
Cilantros
Bronze
Ozzy’s Pizzeria
Restaurant Desserts
VIM
Silver
Chocolat
Bronze
Café Cruz
Restaurant Takeout
Charlie Hong Kong
Silver
Sawasdee Thai Cuisine
Bronze
Special Noodle
Restaurant View
The Crow’s Nest
Silver
Chaminade Resort & Spa
Bronze
Jack O’Neill Restaurant & Lounge
Salads
Soul Salad
Silver
Café Cruz
Bronze
The Crow’s Nest
Sandwiches
Garden Liquor & Deli
Silver
Zoccoli’s
Bronze
Seabright Deli
Seafood | Aptos, Soquel
Venus Beachside
Silver
The Hideout
Bronze
Dos Pescados
Seafood | Capitola
Shadowbrook
Silver
Trestles
Bronze
Pete’s Capitola (formerly Pete’s Fish House)
Seafood | Santa Cruz
Hook + Line
Silver
Riva Fish House
Bronze
Johnny’s
Seafood | Scotts Valley, Slv
Otoro Sushi
Silver
Rumble Fish
Bronze
Sushisan
Seafood | Watsonville
The Fish House
Silver
California Grill
Bronze
Fruition Brewing
Server
Isa Abbots, VIM
Silver
Maria Vega, Hula’s Island Grill
Bronze
Roberto Castagno, Kianti’s Pizza & Pasta Bar
Small Plates
Hook + Line
Silver
Hula’s Island Grill
Bronze
Chocolat
Sports Bar
Parish Publick House, Santa Cruz
Silver
Bruno’s Bar and Grill
Bronze
Pono Hawaiian Grill
Steaks
Shadowbrook
Silver
HIndquarter Bar & Grille
Bronze
VIM
Sushi/Japanese | Aptos, Soquel
Akira
Silver
Sushi Garden
Bronze
Naka Sushi
Sushi/Japanese | Capitola
Miyako
Silver
Geisha
Bronze
Naka Sushi
Sushi | Japanese Santa Cruz
Akira
Silver
Mobo
Bronze
Shogun
Sushi | Japanese Watsonville
Miyuki
Silver
Imura
Bronze
Sushi Garden
Tacos | Aptos, Soquel
Manuel’s
Silver
Taqueria Los Pericos
Bronze
Tortilla Flats
Tacos | Capitola
Tacos Moreno, 41st Avenue
Silver
Mijo’s
Bronze
Taquizas Gabriel
Tacos | Santa Cruz
El Palomar
Silver
Taqueria Los Pericos
Bronze
Tacos Morenos
Tacos | Scotts Valley, Slv
Taqueria Los Gallos, Mount Hermon Road
Silver
Taqueria Vallarta
Bronze
El Rey Leon
Tacos | Watsonville
El Frijolito
Silver
Super Taqueria
Bronze
Cilantros
Thai Restaurant
Sawasdee Thai Cuisine
Silver
Real Thai Kitchen
Bronze
Bangkok West
Vegetarian | Vegan
Pretty Good Advice
Silver
Dharma’s
Bronze
Veg on the Edge