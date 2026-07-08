Best of Santa Cruz County 2026: Restaurants

Best of Santa Cruz 2026: Restaurants, heavenly roadside cafe

READ ALL BEST OF 2026 COVERAGE:

best of santa cruz county 2026
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Appetizers

Hula’s Island Grill

Silver

Café Cruz

Bronze

VIM

Barbecue

Aptos St. Barbeque

Silver

Mission St. BBQ

Bronze

Cole’s Bar-B-Q

Breakfast | Aptos, Soquel

Red Apple Café

Silver

Pretty Good Advice

Bronze 

The Farm Bakery, Cafe & Gifts

Breakfast | Capitola

Gayle’s Bakery & Rosticceria

Silver

Busy Bees Cafe & Catering

Bronze

The Cook House

Breakfast | Santa Cruz

Harbor Cafe

Silver

The Walnut Avenue Cafe

Bronze

Zachary’s

Breakfast | Scotts Valley, Slv

Heavenly Roadside Cafe

Silver

Auntie Mame’s

Bronze

The Grove

Breakfast | Watsonville

Silver Spur

Silver

Red Apple Café

Bronze

Cowboy’s Corner Cafe

Brunch

Harbor Cafe

Silver

The Crêpe Place

Bronze

Süda

Burger | Aptos, Soquel

Parish Publick House, Aptos

Silver

Betty Burgers

Bronze

Pretty Good Advice

Burger | Capitola

East End Gastropub

Silver

Carpo’s Restaurant

Bronze

Süda

Burger | San Lorenzo Valley

Emerald Mallard

Silver

Cowboy Bar & Grill

Bronze

Trout Farm Inn

Burger | Santa Cruz

Jack’s

Silver

Oswald

Bronze

Betty Burgers, Seabright Avenue

Burger | Scotts Valley

Bruno’s Bar and Grill

Silver

Laughing Monk Brewing

Bronze

The Point Market

Burger | Watsonville

Wooden Nickel Bar & Grill

Silver

California Grill

Bronze 

Beach Street Cafe

Burrito | Aptos, Soquel

Taqueria Los Pericos

Silver

Manuel’s

Bronze

El Chipotle Taqueria

Burrito | Capitola

Taqueria Vallarta

Silver

Busy Bees Cafe & Catering

Bronze

Mijo’s

Burrito | Santa Cruz

Taqueria Los Pericos

Silver

El Palomar

Bronze

Tacos Moreno, Water St

Burrito | Scotts Valley, Slv

Taqueria Los Gallos

Silver

Taqueria Vallarta

Bronze 

The Point Market

Burrito | Watsonville

El Frijolito

Silver

Super Taqueria

Bronze

Jalisco Cuisine

Calamari

The Crow’s Nest

Silver

Riva Fish House

Bronze

Café Cruz

Cheap Eats

Charlie Hong Kong

Silver

Pretty Good Advice

Bronze

Jack’s

Chef

Brad Briske, Home

Silver

Jesikah Stolaroff, VIM

Bronze

Nick Sherman, Trestles

Chinese Restaurant

Special Noodle

Silver (tie)

Canton

Charlie Hong Kong

Chowder

Stagnaro Bros. Seafood Inc.

Silver

Riva Fish House

Bronze

The Crow’s Nest

Deli

Zoccoli’s

Silver

Garden Liquor & Deli

Bronze

Seabright Deli

Falafel

Zameen

Silver

Achilles by the Sea

Bronze

Falafel Of Santa Cruz

Food Truck

Scrumptious Fish and Chips

Silver

Pana

Bronze

Tacos El Chuy

French Fries

Parish Publick House, Aptos

Silver

Jack’s

Bronze

Carpo’s Restaurant

Gluten-Free Menu

Dharma’s

Silver

Charlie Hong Kong

Bronze

Hula’s Island Grill

Greek Restaurant

Zameen

Silver

Mozaic

Bronze

Achilles

Hawaiian Restaurant

Hula’s Island Grill

Silver

Pono Hawaiian Grill

Bronze

Makai Island Kitchen & Groggery

Indian Or Pakistani Restaurant

Namaste, Mission Street

Silver

Ambrosia India Bistro

Bronze

Royal Taj Authentic Indian Cuisine

Italian Restaurant

Lillian’s Italian Kitchen

Silver

Lago Di Como

Bronze

La Posta

Kid-Friendly Eatery

Kianti’s Pizza & Pasta Bar

Silver

Carpo’s Restaurant

Bronze

Santa Cruz Diner

Late-Night Dining

Manuel’s

Silver

Charlie Hong Kong

Bronze

Taqueria Los Pericos

Mexican Restaurant | Aptos, Soquel

Manuel’s

Silver

Tortilla Flats

Bronze

Taqueria Los Pericos

Mexican Restaurant | Capitola

Taqueria Vallarta

Silver

Tacos Moreno, 41st Avenue

Bronze

Mijo’s

Mexican Restaurant | Santa Cruz

El Palomar

Silver

Copal

Bronze

El Jardín Restaurant

Mexican Restaurant | Scotts Valley, Slv

Maya Mexican Restaurant

Silver

Taqueria Los Gallos, Mount Hermon Road

Bronze

La Chimichanga Cantina

Mexican Restaurant | Watsonville

Cilantros

Silver

Jalisco Cuisine

Bronze

El Frijolito

Middle Eastern Restaurant

Laili Restaurant

Silver

Zameen

Bronze 

Mozaic

New Restaurant (Opened After Oct. 2024)

 Mane Kitchen & Cocktails

Silver

Green Papaya Thai

Bronze

Coconut Thai Cuisine

Outdoor Dining

The Crêpe Place

Silver

The Crow’s Nest

Bronze

Laili Restaurant

Patio Dining | Aptos, Soquel

The Hideout

Silver

Home

Bronze

Bittersweet Bistro

Patio Dining | Capitola 

Zelda’s on the Beach

Silver

Paradise Beach Grille

Bronze 

Shadowbrook

Patio Dining | Santa Cruz

The Crêpe Place

Silver

Chaminade Resort & Spa

Bronze

Laílí Restaurant

Patio Dining | Scotts Valley, Slv

Cowboy Bar & Grill

Silver

Bruno’s Bar and Grill

Bronze

Laughing Monk Brewing

Patio Dining | Watsonville

Fruition Brewing

Silver

Cilantros

Bronze 

Strawberry Patch Cafe

Pizza | Aptos, Soquel

Mentone

Silver

Pizza My Heart, Aptos

Bronze

Buzzo

Pizza | Capitola

Pizza My Heart, 41st Avenue

Silver

Pleasure Pizza

Bronze

East End Gastropub

Pizza | Santa Cruz

Bookie’s Pizza

Silver

Pizza My Heart, 41st Avenue

Bronze

Bantam

Pizza | Scotts Valley, Slv

The Pizza Series

Silver

Redwood Pizzeria

Bronze (tie)

Boulder Creek Pizza & Pub

Round Table

Pizza | Watsonville

Ozzy’s Pizzeria

Silver

Cassidy’s Pizza

Bronze

Slice Project

Restaurant | Aptos

The Hideout

Silver

Mentone

Bronze

Cavalletta

Restaurant | Capitola

Shadowbrook

Silver

Trestles

Bronze

Zelda’s on the Beach

Restaurant | Slv

Emerald Mallard

Silver

Scopazzi’s

Bronze

Trout Farm Inn

Restaurant | Santa Cruz

VIM

Silver

Oswald

Bronze

Hula’s Island Grill

Restaurant | Scotts Valley

Otoro Sushi

Silver

Bruno’s Bar and Grill

Bronze

Laughing Monk Brewing

Restaurant | Soquel

Home

Silver

Café Cruz

Bronze

Sawasdee Thai Cuisine

Restaurant | Watsonville

California Grill

Silver

Cilantros

Bronze 

Ozzy’s Pizzeria

Restaurant Desserts

VIM

Silver

Chocolat

Bronze 

Café Cruz

Restaurant Takeout

Charlie Hong Kong

Silver

Sawasdee Thai Cuisine

Bronze

Special Noodle

Restaurant View

The Crow’s Nest

Silver

Chaminade Resort & Spa

Bronze

Jack O’Neill Restaurant & Lounge

Salads

Soul Salad

Silver

Café Cruz

Bronze

The Crow’s Nest

Sandwiches

Garden Liquor & Deli

Silver

Zoccoli’s

Bronze

Seabright Deli

Seafood | Aptos, Soquel

Venus Beachside

Silver

The Hideout

Bronze

Dos Pescados

Seafood | Capitola

Shadowbrook

Silver

Trestles

Bronze

Pete’s Capitola (formerly Pete’s Fish House)

Seafood | Santa Cruz

Hook + Line

Silver

Riva Fish House

Bronze

Johnny’s

Seafood | Scotts Valley, Slv

Otoro Sushi

Silver

Rumble Fish

Bronze 

Sushisan

Seafood | Watsonville

The Fish House

Silver

California Grill

Bronze

Fruition Brewing

Server

Isa Abbots, VIM

Silver

Maria Vega, Hula’s Island Grill

Bronze

Roberto Castagno, Kianti’s Pizza & Pasta Bar

Small Plates

Hook + Line

Silver

Hula’s Island Grill

Bronze

Chocolat

Sports Bar

Parish Publick House, Santa Cruz

Silver

Bruno’s Bar and Grill

Bronze

Pono Hawaiian Grill

Steaks

Shadowbrook

Silver

HIndquarter Bar & Grille

Bronze

VIM

Sushi/Japanese | Aptos, Soquel

Akira

Silver

Sushi Garden

Bronze

Naka Sushi

Sushi/Japanese | Capitola

Miyako

Silver

Geisha

Bronze

Naka Sushi

Sushi | Japanese Santa Cruz

Akira

Silver

Mobo

Bronze

Shogun

Sushi | Japanese Watsonville

Miyuki

Silver

Imura

Bronze

Sushi Garden

Tacos | Aptos, Soquel

Manuel’s

Silver

Taqueria Los Pericos

Bronze

Tortilla Flats

Tacos | Capitola

Tacos Moreno, 41st Avenue

Silver

Mijo’s

Bronze

Taquizas Gabriel

Tacos | Santa Cruz

El Palomar

Silver

Taqueria Los Pericos

Bronze

Tacos Morenos

Tacos | Scotts Valley, Slv

Taqueria Los Gallos, Mount Hermon Road

Silver

Taqueria Vallarta

Bronze

El Rey Leon

Tacos | Watsonville

El Frijolito

Silver

Super Taqueria

Bronze

Cilantros

Thai Restaurant

Sawasdee Thai Cuisine

Silver

Real Thai Kitchen

Bronze

Bangkok West

Vegetarian | Vegan

Pretty Good Advice

Silver

Dharma’s

Bronze

Veg on the Edge

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