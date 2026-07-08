Best of Santa Cruz County 2026: Family & Pets

Best of Santa Cruz 2026: Family & Pets, bed & biscuits grooming

READ ALL BEST OF 2026 COVERAGE:

best of santa cruz county 2026
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Day Care

Kinder Cottage Children’s Center

Silver

Simcha Preschool

Bronze

Discovery Preschool and Family Center

Dog Obedience School

Bed & Biscuits Groomingdales

Silver

Living with Dogs

Bronze

WOOFPACK

Family Restaurant

Café Cruz

Silver

The Hideout

Bronze

Carpo’s Restaurant

Kids Art Program

Santa Cruz Mountains Art Center

Silver

Mon Ami Art Studios

Bronze

Studio Sprout

Kids Clothing

Hopes Closet

Silver

Hand It Down

Bronze

Hopscotch Children’s Clothing

Pet Boarding

Bed & Biscuits Groomingdales

Silver

WOOFPACK

Bronze

Camp Happy Tails

Pet Grooming

Bed & Biscuits Groomingdales

Silver

Pawsitive Styles Mobile grooming

Bronze (tie)

Aunties Pet Grooming

Grooming by Tamara

Pet or Feed Store

Pet Pals

Silver

Mountain Feed and Farm Supply

Bronze

Aptos Feed & Pet Supply

Pet Sitting

Bed & Biscuits Groomingdales

Silver

WOOFPACK

Bronze 

Loved By Us

Place For Kids Party

Santa Cruz Roller Palladium

Silver

Museum of Discovery (MOD)

Bronze

Petroglyph Ceramic Lounge

Place To Adopt An Animal

Santa Cruz County Animal Shelter

Silver

SPCA

Bronze

Peace of Mind Dog Rescue

Preschool

Kinder Cottage Children’s Center

Silver

Simcha Preschool

Bronze

Rocking Horse Ranch Preschool

Private School

Kirby School

Silver

Mount Madonna School

Bronze

Twin Lakes Christian School

Public School 

Santa Cruz High School

Silver

Soquel High School

Bronze

Pacific Collegiate School

Summer Camp

Kennolyn Camps

Silver (tie)

All About Theatre

Camp Kayetz

International Academy of Dance

Toy Store

Childish

Silver

Wonderland Toys

Bronze

Palace Art & Office Supply

Veterinarian

Elizabeth Martin, Aptos-Creekside Animal Hospital

Silver

Victoria Bannerman, DVM, Adobe Animal Hospital of Soquel

Bronze

Ty McConnell, McConnell Veterinary Service

Veterinary Practice

Coast Veterinary Services

Silver

Adobe Animal Hospital of Soquel

Bronze

Santa Cruz Veterinary Hospital

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