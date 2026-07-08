Best of Santa Cruz County 2026: Family & Pets

Day Care
Kinder Cottage Children’s Center
Silver
Simcha Preschool
Bronze
Discovery Preschool and Family Center
Dog Obedience School
Bed & Biscuits Groomingdales
Silver
Living with Dogs
Bronze
WOOFPACK
Family Restaurant
Café Cruz
Silver
The Hideout
Bronze
Carpo’s Restaurant
Kids Art Program
Santa Cruz Mountains Art Center
Silver
Mon Ami Art Studios
Bronze
Studio Sprout
Kids Clothing
Hopes Closet
Silver
Hand It Down
Bronze
Hopscotch Children’s Clothing
Pet Boarding
Bed & Biscuits Groomingdales
Silver
WOOFPACK
Bronze
Camp Happy Tails
Pet Grooming
Bed & Biscuits Groomingdales
Silver
Pawsitive Styles Mobile grooming
Bronze (tie)
Aunties Pet Grooming
Grooming by Tamara
Pet or Feed Store
Pet Pals
Silver
Mountain Feed and Farm Supply
Bronze
Aptos Feed & Pet Supply
Pet Sitting
Bed & Biscuits Groomingdales
Silver
WOOFPACK
Bronze
Loved By Us
Place For Kids Party
Santa Cruz Roller Palladium
Silver
Museum of Discovery (MOD)
Bronze
Petroglyph Ceramic Lounge
Place To Adopt An Animal
Santa Cruz County Animal Shelter
Silver
SPCA
Bronze
Peace of Mind Dog Rescue
Preschool
Kinder Cottage Children’s Center
Silver
Simcha Preschool
Bronze
Rocking Horse Ranch Preschool
Private School
Kirby School
Silver
Mount Madonna School
Bronze
Twin Lakes Christian School
Public School
Santa Cruz High School
Silver
Soquel High School
Bronze
Pacific Collegiate School
Summer Camp
Kennolyn Camps
Silver (tie)
All About Theatre
Camp Kayetz
International Academy of Dance
Toy Store
Childish
Silver
Wonderland Toys
Bronze
Palace Art & Office Supply
Veterinarian
Elizabeth Martin, Aptos-Creekside Animal Hospital
Silver
Victoria Bannerman, DVM, Adobe Animal Hospital of Soquel
Bronze
Ty McConnell, McConnell Veterinary Service
Veterinary Practice
Coast Veterinary Services
Silver
Adobe Animal Hospital of Soquel
Bronze
Santa Cruz Veterinary Hospital